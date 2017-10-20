Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 20 октября 2017, 17:20 мск

российское информационное агентство 18+

Скандалы и происшествия

В Великом Новгороде из-за опасной болезни закрыли все школы

В Великом Новгороде из-за опасной болезни закрыли все школы

Школьники Великого Новгорода переведены на дистанционное обучение из-за вспышки пневмонии, рассказала председатель городского комитет по образованию Ирина Шанаева. По ее словам, уже зафиксировано около 60 случаев заболевания, и их число продолжает расти. Сегодня уже не работали 40% школ, завтра временно прекратят очное обучение все образовательные учреждения города.

В региональном управлении Роспотребнадзора, речь идет о так называемой внебольничной пневмонии, случаи которой учащаются в период подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом. За две недели октября в Новгородской области зарегистрировано 185 случаев внебольничной пневмонии, из них 103 случая – в областном центре.

«В Великом Новгороде 31 школа, там учится более 24 тысяч человек. На период вспышки заболевания лучше их разобщить, но каждое образовательное учреждение определит порядок самостоятельно. Где-то перенесены каникулы, где-то объявлен карантин, но учителя будут приходить на работу и держат связь с учениками», – рассказала Шанаева.

Как пишет «РГ», такое положение продлится около 10 дней, предположительно, до 1 ноября. Ирина Шанаева также пояснила, что дистанционное обучение в данном случае вряд ли будет предполагать формат полноценных удаленных уроков, скорее всего, это будет обмен заданиями через электронные дневники и выполненными работами.

Скандалы и происшествия. Другие новости 20.10.17

«В деле три жертвы». Убийца школьницы Ольги Медведевой оказался серийным насильником. Эксклюзив РИА «Новый День». / Наказать Путина за отсутствие спасжилета не получилось. / Следователи пошли по школам: детей предупредили о плохих последствиях участия в протестах.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, , , , ,

Новости партнеров

Скандалы и происшествия, все новости

Москва /

Судьбу «ВИМ-Авиа» могут повторить ещё 10 авиакомпаний

Москва /

В Москве умерла пациентка косметологической клиники

Екатеринбург /

«В деле три жертвы». Убийца школьницы Ольги Медведевой оказался серийным насильником. Эксклюзив РИА «Новый День»

Общество /

Наказать Путина за отсутствие спасжилета не получилось

Общество /

Следователи пошли по школам: детей предупредили о плохих последствиях участия в протестах

Голосование на сайте

Поддерживаете ли вы создание Малороссии на востоке Украины?
Все новости