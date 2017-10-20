В Великом Новгороде из-за опасной болезни закрыли все школы

Школьники Великого Новгорода переведены на дистанционное обучение из-за вспышки пневмонии, рассказала председатель городского комитет по образованию Ирина Шанаева. По ее словам, уже зафиксировано около 60 случаев заболевания, и их число продолжает расти. Сегодня уже не работали 40% школ, завтра временно прекратят очное обучение все образовательные учреждения города.

В региональном управлении Роспотребнадзора, речь идет о так называемой внебольничной пневмонии, случаи которой учащаются в период подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом. За две недели октября в Новгородской области зарегистрировано 185 случаев внебольничной пневмонии, из них 103 случая – в областном центре.

«В Великом Новгороде 31 школа, там учится более 24 тысяч человек. На период вспышки заболевания лучше их разобщить, но каждое образовательное учреждение определит порядок самостоятельно. Где-то перенесены каникулы, где-то объявлен карантин, но учителя будут приходить на работу и держат связь с учениками», – рассказала Шанаева.

Как пишет «РГ», такое положение продлится около 10 дней, предположительно, до 1 ноября. Ирина Шанаева также пояснила, что дистанционное обучение в данном случае вряд ли будет предполагать формат полноценных удаленных уроков, скорее всего, это будет обмен заданиями через электронные дневники и выполненными работами.

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