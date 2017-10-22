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Воскресенье, 22 октября 2017, 14:21 мск

российское информационное агентство 18+

Скандалы и происшествия

В Амурской области перевернулся минивэн: пострадали 8 подростков

В Амурской области перевернулся минивэн: пострадали 8 подростков

В Благовещенском районе Амурской области произошла крупная авария, в результате которой травмы различной степени тяжести получили 8 подростков. Как сообщила пресс-служба регионального главка МВД, ДТП произошло на автодороге Благовещенск – Свободный.

По предварительным данным, житель п. Белогорье, 2002 года рождения, управляя минивэном, допустил съезд с проезжей части, опрокидывание и наезд на дерево. В результате травмы различной степени тяжести получил водитель и пассажиры автомобиля: несовершеннолетние 2001 – 2004 годов рождения.

По предварительной информации, ключи от машины подростку передал несовершеннолетней сын владельца минивэна. Устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.

Благовещенск, Служба информации РИА «Новый День»

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