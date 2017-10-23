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Понедельник, 23 октября 2017, 09:55 мск

российское информационное агентство 18+

Скандалы и происшествия

Сибиряк сломал позвоночник, прыгая на батуте, и умер

Сибиряк сломал позвоночник, прыгая на батуте, и умер

В Красноярске 54-летний мужчина погиб во время прыжков на батуте в торгово-развлекательном центре. По данному факту проводится проверка, сообщает региональное управление Следственного комитета России.

По информации ведомства, инцидент произошел вечером в субботу, 21 июня, в детском развлекательном центре «Мегалэнд» в ТРЦ «Планета». Мужчина пришел отдохнуть в батутный центр с женой и сыном. «Выполняя акробатические элементы, он пренебрег правилами безопасности и упал на аттракционе, получив перелом позвоночника», – отмечается в сообщении СКР.

Работники комплекса оказали пострадавшему первую медицинскую помощь и вызвали «неотложку», которая констатировала смерть мужчины.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Красноярск, служба информации РИА «Новый День»

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