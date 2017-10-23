Под Тюменью ребенок утонул в канализации: возбуждено уголовное дело

Пятилетний мальчик погиб в Тюменской области, утонув в канализации. Возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Трагедия произошла 20 октября на территории фермерского хозяйства, расположенного в селе Ивашкино Нижнетавдинского района. Согласно материалам следствия, ребенок, оставшись без присмотра матери, упал в канализационный колодец и захлебнулся нечистотами.

В настоящее время следователи устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Тюмень, служба информации РИА «Новый День»

Тюмень. Другие новости 23.10.17

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