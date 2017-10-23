В Башкирии микроавтобус с пассажирами упал с высоты в 9 метров

В Башкирии водитель микроавтобуса не справился с управлением, машина рухнула с девятиметрового моста. В момент аварии в автомобиле находилось пять человек, трое из них госпитализированы.

Инцидент произошел в Благоварском районе республики на 1378 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск, сообщил в своем блоге начальник ГИБДД по республике Динар Гильмутдинов.

23-летний водитель не справился с управлением, автомобиль выехал на встречку, пробил ограждение и рухнул с высоты в девять метров. В результате ДТП пострадали три человека, трое из них попали в больницу

Уфа, Зоя Осколкова

Уфа. Другие новости 23.10.17

Минсельхоз просит 20 млн на покупку новых коров вместо заболевших туберкулёзом. Мясо убитых закатают в консервы. / Убийца бас-гитариста группы «Любэ» приговорен к ограничению свободы. / В Индии насмерть разбился парапланерист из Екатеринбурга. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»