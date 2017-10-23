На Кубани 300 человек, вертолет и беспилотник ищут пропавшего подростка

В Краснодарском крае 12-летний ребенок не вернулся с соревнований по спортивному ориентированию, которые проходили неподалеку от города Горячий Ключ. Мальчик заблудился в лесу. К поискам подростка подключили вертолет и беспилотник.

По данным краевого главка МЧС, в воскресенье вечером во время детских соревнований по спортивному ориентированию два подростка не вернулись с маршрута. Позже одного из них нашли, поиски второго мальчика продолжаются.

В общей сложности в поисковой операции участвуют 292 человека, среди них сотрудники полиции, военные, профессиональные спасатели, казаки и волонтеры, а также охотники и опытные туристы.

«К поисково-спасательным работам привлечен вертолет Ми-8 МЧС России, а также беспилотный летательный аппарат Росгвардии», – сообщает пресс-служба управления МЧС.

Тем временем, по факту исчезновения ребенка Белореченским межрайонным следственным отделом СКР по краю было организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Краснодар, Зоя Осколкова

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