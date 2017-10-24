Житель Омска в ванной убил своего трехмесячного сына

В Омске задержан мужчина, убивший своего трехмесячного сына, сообщает региональное управление Следственного комитета России.

По информации ведомства, тело младенца было обнаружено накануне в квартире в одном из домов по улице Бархатовой в Омске. Судмедэксперты выяснили, что смерть ребенка была насильственной. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии).

По подозрению в совершении расправы над мальчиком был задержан ранее неоднократно судимый 38-летний отец ребенка. Следователи установили, что отец малыша, находясь в состоянии опьянения, во время отсутствия матери ребенка ударил сына головой о ванну. Мальчик скончался от полученной травмы.

Задержанный частично признал свою вину. Следствие обратится в суд с ходатайством о заключении подозреваемого под стражу. Отмечается, что семья убитого младенца характеризуется отрицательно. «В ходе следствия также будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления», – отмечается в сообщении СКР.

Омск, служба информации РИА «Новый День»

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