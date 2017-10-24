«Пугают людей и дерутся с воронами»: крысы оккупировали Пермь

Пермь подверглась масштабному нашествию крыс. В 2017 году численность грызунов в городе увеличилась в полтора раза, констатирует директор пермского краевого центра дезинфектологии Алексей Аникин. По данным специалистов, популяция крыс значительно выросла из-за хорошей кормовой базы.

В основном разносчики заразы оккупировали площадки с мусорными контейнерами и подвалы домов. Дошло до того, что крысы устраивают драки за еду с птицами, сообщает телеканал «Рифей Пермь». «Крысы бегают очень быстро, пугают людей. Бросаются под колеса машин, вот, голубей периодически пытаются ловить и есть», – сообщила местная жительница. Другая горожанка отметила, что грызуны вступили в конкуренцию с воронами. «Периодически люди видят драки ворон и крыс. Кто победит, каждый раз – загадка», – говорит женщина.

Горожане начали войну с разносчиками заразы. На борьбу с крысами вышли сотрудники центра дезинфектологии. Крысоловы ищут норы и гнезда и закладывают в них приманку с ядом. Чтобы помочь остановить крысиную атаку, специалисты просят горожан и коммунальщиков заделывать все отверстия в стенах домов и поддерживать санитарное состояние зданий. По их словам, необходимо хотя бы раз в три месяца проводить дезобработку. При этом, истребители крыс отмечают, что полностью уничтожить грызунов невозможно.

Пермь, служба информации РИА «Новый День»

Пермь. Другие новости 24.10.17

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