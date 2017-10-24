В Пензе за хищение 133 млн рублей задержали племянника экс-губернатора

В Пензе задержан бывший гендиректор ОАО «Агентство ипотечного кредитования» Вениамин Бочкарев. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями и хищении более 130 миллионов бюджетных рублей в ходе реализации программы по расселению граждан из домов в зоне строительства моста через реку Сура, сообщает Следственный комитет России. По данным местных СМИ, задержанный является племянником экс-губернатора Пензенской области Василия Бочкарева, умершего в июне 2016 года.

По данным следствия, Бочкарев подозревается в злоупотреблении полномочиями, повлекшем «причинение существенного вреда законным интересам… участников целевых программ «Дом для молодой семьи» и подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Пензенской области в жилищной сфере»), а также интересам общества и государства», говорится в сообщении. При этом, указывает СКР, «Агентство ипотечного кредитования» использовало не по целевому назначению бюджетные инвестиции в сумме не менее 19 млн рублей.

Кроме этого, Бочкарев подозревается в хищении путем обмана не менее 133 млн рублей из госказны «при реализации программы по расселению граждан из домов, расположенных на земельных участках в зоне строительства мостового перехода через реку Сура и подлежащих изъятию для государственных нужд».

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении Бочкарева меры пресечения и предъявлении обвинения.

Отметим, Вениамин Бочкарев занимал должность генерального директора «Агентства ипотечного кредитования Пензенской области» до начала декабря 2015 гола. Василий Бочкарев был отправлен в отставку с поста губернатора в мае 2015 года в связи с истечением срока полномочий. Он возглавлял Пензенскую область с 1998 года, отработав на своей должности три губернаторских срока. Бочкарев умер 22 июня прошлого года на 68-м году жизни. По сообщениям местных изданий, причиной смерти стала длительная болезнь.

Пенза, служба информации РИА «Новый День»

Пенза. Другие новости 24.10.17

Кубанский ученый сбежал от коллекторов к террористам. / В Екатеринбурге возбуждено дело о невыплате зарплаты на сумму более миллиона. / Судебные приставы 13 часов караулили алиментщика под дверью, чтобы поймать и арестовать. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»