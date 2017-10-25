В аэропорту Красноярска пассажир скончался на борту самолета «Победы»

В самолете авиакомпании «Победа», который должен был совершить рейс из Красноярска в Новосибирск, произошло ЧП. Один из пассажиров скончался сразу после посадки на борт.

Состояние 64-летнего мужчины резко ухудшилось сразу после посадки в самолет. На борт поднялись медики, однако они не смогли спасти пассажира. Несмотря на принятые меры, мужчина скончался, сообщает Западно-Сибирское следственное управления на транспорте СК РФ.

В результате вылет самолета был задержан на час. В настоящее время устанавливается причина смерти пассажира.

Сотрудники ведомства проводят доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Красноярск, Зоя Осколкова

Красноярск. Другие новости 25.10.17

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