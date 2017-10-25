Житель Читы умер от болезни легких после выписки из больницы

В Чите врачи городской больницы стали фигурантами уголовного дела. Медиков подозревают в том, что они не долечили пациента и выписали домой, в результате мужчина скончался.

По данным следствия, пациент был госпитализирован в марте текущего года с диагнозом по заболеванию легких. Он находился в больнице несколько дней, затем врачи посчитали, что мужчина здоров и отправили его домой, где без надлежащего присмотра пациенту стало значительно хуже, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.

К больному приехала скорая помощь без исправных аппаратов с кислородом. Он вновь был госпитализирован, однако через непродолжительное время умер.

В отношении врачей возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи. Кроме того, в рамках расследования уголовного дела также будет дана оценка действиям медиков скорой помощи.

Чита, Зоя Осколкова

Чита. Другие новости 25.10.17

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