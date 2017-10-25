Нижегородские школьники выпили водку прямо на уроке и отравились

Директора одной из нижегородской школы наказали за вопиющий инцидент в стенах учебного заведения: несколько учеников распивали водку прямо на уроке и в результате получили алкогольное отравление.

Прокуратура провела проверку по данному факту и пришла к выводу, что в школе не были обеспечены условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за детьми, согласно установленным нормам, сообщает портал opennov.ru со ссылкой на надзорное ведомство.

Против директора школы возбудили административное дело по ч. 2 ст. 19.20 КоАП РФ (Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией). В итоге он был оштрафован на 15 тысяч рублей.

Нижний Новгород, служба информации РИА «Новый День»

Нижний Новгород. Другие новости 25.10.17

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