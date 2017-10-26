В Якутии 46 воспитанников интерната отравились в школьной столовой

В Якутии 46 воспитанников Республиканской специализированной детско-юношеской футбольной школы пожаловались на кишечное расстройство. Семь детей были госпитализированы, остальные находятся на амбулаторном лечении. Прокуратура проводит проверку.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, у детей выявлена токсикоинфекция. Жалобы на самочувствие начались после того, как учащиеся поужинали в столовой городской общеобразовательной школы № 15 – своей столовой у интерната нет.

В настоящее время специалисты службы проводят санитарно-эпидемиологическое расследование, отобраны пробы продуктов, готовых блюд, воды, дезинфицирующих средств, смывов с объектов внешней среды, биоматериала персонала и больных.

Кроме того, проверку соблюдения санитарно-гигиенических норм во всех общеобразовательных учреждениях района начала прокуратура.

Якутск, Зоя Осколкова

Якутск. Другие новости 26.10.17

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