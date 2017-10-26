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Четверг, 26 октября 2017, 10:34 мск

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Скандалы и происшествия

В Кузбассе мать расправилась с новорожденным сыном из-за безденежья

В Кузбассе мать расправилась с новорожденным сыном из-за безденежья

Суд вынес приговор 35-летней жительнице поселка Яшкино Кемеровской области, убившей своего новорожденного сына из-за нехватки денег на жизнь. Детоубийца получила 2 года лишения свободы условно, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, в июле текущего дома женщина родила в бане сына. Ребенка она не желала, поэтому на учет к врачу она не вставала, никому о беременности не рассказывала и надеялась сделать аборт, но это у нее не вышло. После родов нерадивая мать завернула младенца в пакет и положила около печки и вернулась в дом. «Судьбой младенца женщина не интересовалась, тело новорожденного через три дня обнаружил следователь», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

По словам обвиняемой, у нее уже есть дочь и сын, третий ребенок был лишним. В семье при этом работала только она, муж не трудоустроен и средств на жизнь не хватает, посетовала женщина.

Яшкинский районный суд признал мать виновной в убийстве ребенка и назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Кемерово, служба информации РИА «Новый День»

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