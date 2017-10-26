СКР проверит скорую помощь, не приехавшую к умирающей пенсионерке под Томском

Следователи в Томской области проводят проверку информации в СМИ о том, что скорая помощь не приехала по вызову к умирающей пенсионерке, которая в итоге скончалась, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.
По предварительным данным, в ночь на 18 октября жительница поселка Турунтаево Томского района вызвала бригаду скорой помощи своей пожилой матери. Однако «неотложка» вызов проигнорировала. Спустя несколько часов пенсионерка скончалась.
В настоящее время следователи выясняют, почему скорая помощь не приехала не вызов. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Томск, служба информации РИА «Новый День»
Томск. Другие новости 26.10.17
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