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Четверг, 26 октября 2017, 14:54 мск

российское информационное агентство 18+

Скандалы и происшествия

СКР проверит скорую помощь, не приехавшую к умирающей пенсионерке под Томском

СКР проверит скорую помощь, не приехавшую к умирающей пенсионерке под Томском

Следователи в Томской области проводят проверку информации в СМИ о том, что скорая помощь не приехала по вызову к умирающей пенсионерке, которая в итоге скончалась, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

По предварительным данным, в ночь на 18 октября жительница поселка Турунтаево Томского района вызвала бригаду скорой помощи своей пожилой матери. Однако «неотложка» вызов проигнорировала. Спустя несколько часов пенсионерка скончалась.

В настоящее время следователи выясняют, почему скорая помощь не приехала не вызов. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Томск, служба информации РИА «Новый День»

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