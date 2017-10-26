В Красноярске аварийно сел задымившийся самолет «ЮТэйр»

Пассажирский самолет ATR-72-500 авиакомпании «ЮТэйр», который выполнял рейс из Красноярска в Томск, вынужденно вернулся в аэропорт вылета, где совершил аварийную посадку. По словам пресс-секретаря красноярского аэропорта «Емельяново» Никиты Палехи, причиной стало задымление в кабине.

«При взлете в кабине экипажа пилоты почувствовали запах задымления. Командир авиасудна принял решение вернуться в аэропорт вылета», – приводит «Интерфакс» слова представителя аэропорта Красноярска. Выяснением причин случившегозя занимаются специалисты Росавиации.

«На борту самолета находилось 67 пассажиров. Никто не пострадал. Они сейчас размещены в аэропорту. Ожидается, что они вылетят в Томск в 04:30 утра по местному времени. Для этого из Сургута направлен резервный борт», – добавил собеседник агентства. Согласно онлайн-расписанию красноярского аэропорта, из Красноярска самолет вылетел в 16:55 по местному времени.

Красноярск, Иван Гридин

Красноярск. Другие новости 26.10.17

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