69-летняя пьяная автоледи протаранила две машины и снесла светофор

В Иркутске пенсионерка села за руль в состоянии алкогольного опьянения. В результате женщина врезалась в два автомобиля, протаранила светофор и снесла дорожное ограждение.

Инцидент произошел в центре города, на пересечении улиц Карла Маркса и Декабрьских событий, сообщает пресс-служба регионального главка МВД. Подоспевшие к месту аварии сотрудники ГИБДД установили, что за рулем «Тойота Пассо» находилась 69-летняя пенсионерка, которая управляла автомобилем в нетрезвом виде.

По счастливой случайности в результате ДТП никто не пострадал. Однако объектам городской инфраструктуры и участникам дорожного движения нанесен значительных ущерб.

Машину виновницы поместили на штрафстоянку, в отношении женщины составлены два протокола – по статье 12.8 КоАП «Управление транспортом в состоянии опьянения» и по статье 12.27 КоАП РФ «Невыполнение обязанностей в связи с ДТП».

Иркутск, Зоя Осколкова

Иркутск. Другие новости 27.10.17

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