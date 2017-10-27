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Пятница, 27 октября 2017, 14:03 мск

российское информационное агентство 18+

Скандалы и происшествия

В Омске воспитатель детсада заставила ребенка мыть унитазы

В Омске воспитатель детсада заставила ребенка мыть унитазы
Фото: РИА «Новый День»

В Омске следователи проверяют информацию о том, что в детском саду №91 четырехлетнего мальчика заставляли мыть унитазы и запирали одного в спальной комнате, сообщает СУ СКР по Омской области.

Об издевательствах над ребенком сообщила его старшая сестра в паблике . По словам девушки, воспитатель называла ее брата какашкой, запирала одного в комнате и заставляла во время тихого часа драить унитазы. Произошедшее, добавила сестра ребенка, зафиксировала камера наблюдения. О неподобающих методах воспитания малыш пожаловался бабушке, которая является опекуном мальчика, а та написала заявление директору детсаду с просьбой разобраться с ситуацией. Директор пообещала уволить воспитателя, но та оформила больничный, а бабушке ребенка начали звонить из органов опеки с просьбой никуда не обращаться и разобралась на месте.

Между тем, в городской администрации, опровергли информацию. Сотрудники департамента образования заявили, что данные об издевательствах над мальчиком не подтвердились, и предположили, что ребенок придумал эту историю, передает портал Om1.ru.

Так или иначе, в СКР заявили, что опубликованные сведения будут всесторонне проверены. «Действиям воспитателей дана надлежащая правовая оценка. По результатам проверки, при наличии оснований, будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела», – говорится в сообщении.

Омск, служба информации РИА «Новый День»

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