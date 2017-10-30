В Красноярске забором насмерть придавило рабочего, еще один пострадал

В Октябрьском районе Красноярска сегодня утром, 30 октября, погиб мужчина, а его товарищ получил травмы. Как сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Красноярскому краю, мужчины проводили демонтаж временного забора, когда тот обрушился на них.

Как рассказали следователи, сообщение о ЧП поступило им около 9:40. Установлено, что на территории частного домовладения при демонтаже временного забора произошло его обрушение. В результате происшествия один человек погиб, еще один получил различные травмы и был госпитализирован. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Следователи устанавливают личности мужчин, проводивших демонтаж, а также все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Красноярск, Иван Гридин

Красноярск. Другие новости 30.10.17

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