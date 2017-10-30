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Понедельник, 30 октября 2017, 11:28 мск

российское информационное агентство 18+

Скандалы и происшествия

В Барнауле мужчина устроил стрельбу в квартире: ранены 3 человека

В Барнауле мужчина устроил стрельбу в квартире: ранены 3 человека

В Барнауле 56-летний мужчина открыл стрельбу по людям в квартире одного из домов по улице 40 лет Октября. В результате инцидента, произошедшего накануне поздно вечером, ранения получили три человека – двое мужчин и женщина. Двое потерпевших в тяжелом состоянии доставлены в больницу, сообщает региональное управление МВД России. Стрелок сбежал.

Нападавший был позже задержан сотрудниками патрульно-постовой службы полиции на улице Малахов. Злоумышленник попытался оказать вооруженное сопротивление, но был обезврежен. По данным полиции, у задержанного изъяты более ста патронов. В то же время СМИ сообщают, что у стрелка также изъяли карабин «Сайга» и гранаты.

В настоящее время по факту происшествия проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Барнаул, служба информации РИА «Новый День»

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