В Саратовской области КамАЗ раздавил микроавтобус с иностранцами

Поздним вечером 30 октября на трассе в Саратовской области случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли пять человек, еще шестеро получили травмы и были госпитализированы. По предварительным данным, авария произошла в начале одиннадцатого в Петровском районе области. Столкнулись микроавтобус и фура.

По оценке врачей, состояние всех шести пострадавших тяжелое, сообщил представитель регионального минздрава Александр Колоколов, передает РИА «Новости». Полицейские установили, что микроавтобус Volkswagen Caravelle и КамАЗ столкнулись на автодороге Р-158. Как уточняет Om-saratov, авария произошла на 558 км трассы Саратов – Нижний Новгород (поворот на село Озерки).

По данным регионального ГУ МЧС, все погибшие и пострадавшие являются гражданами Таджикистана. По предварительным данным полиции, 28-летний водитель грузовика не уступил дорогу ехавшему по трассе микроавтобусу.

«По нашим данным, в результате ДТП пострадало 11 человек, из них пятеро погибло, а остальные шестеро госпитализированы в районную больницу и больницы города Саратова. Состояние госпитализированных оценивается как тяжелое, врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь для стабилизации их состояния», – сказал собеседник агентства.

Саратов, Иван Гридин

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