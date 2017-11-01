В Омске суд вынес приговор группе молодых истязателей

В Омской области суд вынес приговор 17-летней школьнице и двум ее знакомым парням, 18 и 22 лет. Их обвиняли в истязании, совершенном в отношении лица, заведомо для виновных находящегося в беспомощном состоянии, с применением пытки, группой лиц по предварительному сговору (пп.«г», «д», «е» ч.2 ст.117 УК РФ). Кроме того, одного из фигурантов дела также обвинили еще и в совершении «иных действиях сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего» (ч.1 ст.132 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Омской области, по мнению следствия, молодые люди выпивали в квартире 22-летнего обвиняемого. Они воспользовались беспомощным состоянием своего 19-летнего соседа, который в силу имеющихся психологических особенностей развития не мог адекватно реагировать на происходящее. В течение нескольких дней они истязали его, систематически нанося побои, совершая иные насильственные действия, в том числе с применением пытки. При этом происходящее они фиксировали на камеру мобильного телефона и выкладывали в одну из социальных сетей.

После того, как родственники потерпевшего парня увидели запись истязаний, размещенную в социальной сети, они обратились в правоохранительные органы. Приговором Октябрьского районного суда Омска несовершеннолетней обвиняемой назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно, ее знакомым – одному 3 года лишения свободы условно, второму, учитывая его активную роль в совершении преступления, – 4 года лишения свободы в колонии общего режима.

Омск, Иван Гридин

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