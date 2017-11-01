СКР расследует смерть врача-акушера после 30-часового дежурства

Следователи начали проверку по факту смерти врача-акушера перинатального центра в городе Ангарске Иркутской области после 30-часового дежурства, сообщает региональное управление Следственного комитета России.

Врач-гинеколог Оксана Кивлева с 26-летним стажем работы скоропостижно скончалась в ночь с 26 на 27 октября после дежурной смены, которая, по информации ее подруги, длилась 31 час. Все это время акушер проводила операции и принимала роды. Из-за огромной нехватки врачей на отдых времени не было. Тело акушера в квартире обнаружили родственники. Причина смерти врача устанавливается. По данному факту в отношении должностных лиц Ангарского перинатального центра начата доследственная проверка по ст. 293 УК РФ (халатность), говорится в сообщении СКР.

Министерство здравоохранения Иркутской области объявило о проведении служебной проверки в связи со смертью гинеколога в Ангарске.

Руководство перинатального центра назвало Оксану Кивлеву честным и добросовестным врачом, которая несла на работе огромную физическую и эмоциональную нагрузку, говорится в сообщении медучреждения.

Иркутск, служба информации РИА «Новый День»

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