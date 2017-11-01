В Удмуртии в огне погибли 3 детей, приехавших на каникулы к бабушке

В результате пожара в частном доме в городе Воткинске в Удмуртии погибли трое детей и их бабушка. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).

Трагедия произошла днем 1 ноября. Сообщение о возгорании жилого дома по улице Красноармейская поступило спасателям в 12:11. Площадь пожара составила 200 квадратных метров, сообщили в республиканском управлении МЧС РФ. Спустя полчаса огонь потушили. При разборе сгоревших конструкций обнаружены тела хозяйки и трех ее внуков в возрасте 3 года, 7 и 8 лет. Дети накануне приехали к бабушке в гости на время каникул. Утром старшая из детей – 14-летняя девочка ушла в магазин за продуктами. В это время в доме произошел пожар. Причина возгорания устанавливается. На месте работают следователи-криминалисты.

Ижевск, служба информации РИА «Новый День»

Ижевск. Другие новости 01.11.17

СКР расследует смерть врача-акушера после 30-часового дежурства. / В Москве голые девушки выступили в защиту Вайнштейна. / Жительница Пакистана в попытке убить нелюбимого мужа отравила 27 человек. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»