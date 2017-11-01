Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 1 ноября 2017, 15:00 мск

российское информационное агентство 18+

Скандалы и происшествия

В Удмуртии в огне погибли 3 детей, приехавших на каникулы к бабушке

В Удмуртии в огне погибли 3 детей, приехавших на каникулы к бабушке

В результате пожара в частном доме в городе Воткинске в Удмуртии погибли трое детей и их бабушка. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).

Трагедия произошла днем 1 ноября. Сообщение о возгорании жилого дома по улице Красноармейская поступило спасателям в 12:11. Площадь пожара составила 200 квадратных метров, сообщили в республиканском управлении МЧС РФ. Спустя полчаса огонь потушили. При разборе сгоревших конструкций обнаружены тела хозяйки и трех ее внуков в возрасте 3 года, 7 и 8 лет. Дети накануне приехали к бабушке в гости на время каникул. Утром старшая из детей – 14-летняя девочка ушла в магазин за продуктами. В это время в доме произошел пожар. Причина возгорания устанавливается. На месте работают следователи-криминалисты.

Ижевск, служба информации РИА «Новый День»

Ижевск. Другие новости 01.11.17

СКР расследует смерть врача-акушера после 30-часового дежурства. / В Москве голые девушки выступили в защиту Вайнштейна. / Жительница Пакистана в попытке убить нелюбимого мужа отравила 27 человек. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

Поволжье, Россия, Скандалы и происшествия,

Новости партнеров

Скандалы и происшествия, все новости

Екатеринбург /

Жительница Тавды зарезала мужа на глазах двух маленьких детей

Общество /

После гибели 14-летней модели Кузнецова проверит условия работы российских детей в Китае

СКР расследует смерть врача-акушера после 30-часового дежурства

Москва /

В Москве голые девушки выступили в защиту Вайнштейна

В мире /

Жительница Пакистана в попытке убить нелюбимого мужа отравила 27 человек

Москва /

Мусорное Подмосковье: в регионе «хоронят» пятую часть всех отходов России

В мире /

В США суррогатная мать забеременела во время вынашивания ребенка

Голосование на сайте

Поддерживаете ли вы создание Малороссии на востоке Украины?
Все новости