В Кузбассе загадочно погибли трое детей и две женщины

Следователи в Кузбассе выясняют причины смерти трех маленьких детей и двух женщин. Их тела были обнаружены в квартире одного двухэтажного жилого дома в поселке Верх-Егос Прокопьевского района Кемеровской области, сообщает региональное управление Следственного комитета России.

По информации ведомства, тела 38-летней и 28-летней женщин, а также трех детей в возрасте двух, семи и восьми лет без видимых признаков насильственной смерти и термических ожогов обнаружила соседка. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 Уголовного кодекса РФ (Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Отмечается, что порядок в квартире не нарушен. Семья характеризуется положительно. По предварительной информации, дымоход и печное отопление находятся в исправном состоянии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на неназванного представителя СКР. В то же время другие СМИ передают, что люди могли отравиться угарным газом при использовании печного отопления.

Сейчас на месте трагедии работают следственная группа и инспектор по пожарному надзору. Выясняются обстоятельства произошедшего и причины смерти потерпевших.

Кемерово, служба информации РИА «Новый День»

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