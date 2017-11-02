В Татарстане арестовали полицейских за суицид задержанного и выбивание показаний

Татарстанские следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции. Блюстителей порядка подозревают в превышении должностных полномочий (ст.286 УК РФ), рассказал представитель регионального следственного управления СКР, передает РИА «Новости».

Как пишут местные СМИ, 22-летний житель Нижнекамска совершил самоубийство после издевательств над ним в местном отделе полиции. Неустановленные должностные лица якобы применили к молодому человеку насилие и пытки, заставив признаться в совершении кражи. Перед тем, как свести счеты с жизнью, молодой человек оставил видеообращение, в котором и рассказал о произволе со стороны полицейских.

«Возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Выясняются все обстоятельства», – рассказал представитель СУ СКР по Татарстану, отказавшись сообщать какие-либо подробности.

Как сообщает «Бизнес Онлайн», трое подозреваемых находятся под арестом, а следователи проверяют еще семь подобных случаев в Нижнекамске. По данным издания, силовиков – Гаделя Рахимова, Наиля Миндубаева и Игоря Филинова – поодозревают в причастности к инциденту с 22-летним жителем Нижнекамска.

Перед тем, как совершить суицид молодой человек позвонил родителям, сказал, что любит их, и попросил обязательно найти его телефон – на нем и было записано видео, которое родственники намерены опубликовать по окончании расследования.

Из материалов уголовного дела следует, что в ночь на 19 октября молодого человека задержали и увезли в лес, где избили, а затем отвезли в отдел полиции. Его пытали, требуя заставить признаться в краже автомобильных аккумуляторов. «Своим поступком я хочу добиться справедливости, я не первый и не последний, но хочу, чтобы в дальнейшем такое не происходило», – рассказал молодой человек в своем предсмертном обращении.

Издание пишет, что после смерти молодого человека силовики вернулись к рассмотрению семи уголовных дел с подозрительными смертями в Нижнекамске, например, случай местного жителя, который после многодневного допроса дал показания на своего руководителя по делу о мошенничестве, а затем наложил на себя руки. В предсмертной записке он сказал, что оговорил начальника и объяснил это давлением силовиков.

Казань, Иван Гридин

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