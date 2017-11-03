Сотрудник томского вуза получил более 1 млн рублей взяток

В Томске возбуждено уголовное дело в отношении руководителя одного из административно-хозяйственных управлений Национального исследовательского Томского государственного университета (ТГУ). Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Томской области, его подозревают в получении взятки в крупном размере.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов регионального УФСБ. Сотрудника ТГУ подозревают получении взятки в крупном размере (п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ). По предварительным данным, подозреваемый в 2015 году получил от директора одной из коммерческих томских организаций взятку в сумме 780 тысяч рублей за незаконные действия, связанные с обеспечением победы этой организации в конкурсе на выполнение работ и оказание услуг для нужд НИ ТГУ.

В пресс-службе регионального управления ФСБ отметили, что, по предварительным данным, 52-летний сотрудник вуза получал взятки и от представителей других коммерческих организаций. На текущий момент общая сумма незаконно полученных должностным лицом средств, может превышать 1 млн рублей.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время выполняется комплекс первоначальных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Томск, Иван Гридин

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