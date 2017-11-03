Нелегальная маршрутка перевернулась в Красноярском крае: ранены 3 детей

Трое детей получили травмы в результате аварии с участием микроавтобуса в Красноярском крае, сообщили в региональном полицейском главке.

Микроавтобус с 8 пассажирами сегодня утром направлялся из Кызыла в Красноярск. На участке трассы Тува – Красноярск в Ужурском районе края машина вылетела с дорожного полотна и перевернулась. В результате ДТП пострадали 3 детей, их возраст уточняется. Один из них доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Сейчас на месте аварии работают полицейские. Причины ДТП устанавливаются. Известно, что микроавтобус не был рейсовым, а вез пассажиров в частном порядке. По данным СМИ, перевозка осуществлялась нелегально.

Красноярск, служба информации РИА «Новый День»

Красноярск. Другие новости 03.11.17

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