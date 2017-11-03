Житель Норильска получил срок за избиение младенца, которым с ним расплатились за помощь

Житель Норильска получил 5 лет тюрьмы за избиение двухмесячной девочки, переданной ему в качестве платы за помощь. Суд признал 43-летнего мужчину виновным по п. «б» ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего), сообщает управление Следственного комитета РФ по Красноярскому краю.

Согласно материалам суда и следствия, 3 августа 2017 года осужденный, находясь в пьяном виде, причинил двухмесячному ребенку тяжелые травмы. Позже он признал свою вину, пояснив, что не помнит, как ударил девочку.

В ходе расследования выяснилось, что мужчина не приходится отцом девочке, хоть и записан таковым в документах. Он проживал в квартире с ребенком без матери. Ранее мать малышки – 26-летняя женщина – приехала к другому мужчине в Норильск с четырехлетним ребенком в надежде создать семью. Однако отношения не сложились, и беременная вторым ребенком женщина оказалась на улице без средств к существованию. Случайный знакомый предложил помочь с жильем и деньгами, а взамен попросил отдать ему на воспитание ребенка, которого она должна была вскоре родить. Женщина отдала ему новорожденную девочку, записав его отцом.

Норильский городской суд назначил осужденному наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Норильск, служба информации РИА «Новый День»

Норильск. Другие новости 03.11.17

Нелегальная маршрутка перевернулась в Красноярском крае: ранены 3 детей. / Сотрудник томского вуза получил более 1 млн рублей взяток. / Под Невьянском водитель автобуса въехал в грузовик, три пассажира пострадали. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»