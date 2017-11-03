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Скандалы и происшествия

В Оренбуржье пьяный водитель сбил трех пешеходов и скрылся

В Оренбуржье пьяный водитель сбил трех пешеходов и скрылся

Вчера, 2 октября, в поселке Энергетик Новоорского района Оренбургской области 33-летний местный житель, управляя автомобилем Honda Civic, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил трех пешеходов.

Испугавшись ответственности, виновник ДТП скрылся. После его задержали сотрудники полиции. По предварительным данным пешеходы двигались по правой обочине в попутном направлении. В результате ДТП 16-летний пешеход от полученных травм скончался на месте. Еще два пешехода – женщины получили различные травмы и были госпитализированы.

По данному факту собран материал проверки. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Оренбург, Иван Гридин

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