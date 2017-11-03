В Стамбуле полиция задержала 11 киллеров, прибывших для убийства вора-законника Надира Салифова по кличке Гули

В Стамбуле турецкая полиция этой ночью предотвратила покушение на 45-летнего Надира Салифова по кличке Гули. Покушение подготовил и лично возглавил родной брат Ровшана Ленкоранского, который был убит 18 августа 2016 года. Гули, который должен был сидеть до 2021 года, был досрочно освобожден после 22-летнего заключения. Сразу после освобождения из ИТК-8 особого режима в поселке Пута в Азербайджане Гули улетел в Турцию. Джаниев Намик Рафик оглу, брат Ровшана, уже ждал его и готовился к его освобождению, об этом сообщает primecrime.ru со ссылкой на азербайджанское издание haggin.az

Турецкие полицейские получили оперативную информацию о готовящемся покушении. Стало известно, что в Стамбул прибыла бригада киллеров из 11 человек. Полицейские вовремя предприняли контрмеры и задержали всю группу в торговом центре в районе Бакыр-кей Стамбула.

Банду киллеров лично возглавил брат Ровшана, кроме него в бригаду входили Орхан Исмаилов, Джамал Тофик оглу Гасанов, Абдуррахман Чолак, Орхан Эргин, Гаджи Омар Эртекин, Эмре Дебрели, Кянан Савчы, Неджат Бингель, Беркай Денизчи, Мехмет Сабри Ширин. Причем одного из них, известного киллера Гаджи Бейлаганского, ранее турецкие власти задерживали по подозрению в убийстве именно Ровшана Ленкоранского.

Считалось, что Гули претендует на роль нового криминального лидера постсоветского пространства.

Стамбул, служба новостей РИА «Новый день»

Стамбул. Другие новости 03.11.17

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