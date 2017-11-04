Ветер оставил без света десятки тысяч красноярцев

Из-за ураганного ветра в Красноярском крае случились массовые отключения электроэнергии. По данным Минэнерго России, без света остаются порядка 73,5 тысячи жителей. В ведомстве рассказали, что массовые аварийные отключения были зафиксированы в 02:30 мск, в ночь на 4 ноября.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Красноярскому краю, порывы ветра на территории края достигают 30 м/с. В Красноярске по состоянию на 05:00 мск без электроснабжения оказались микрорайоны Солнечный, Покровка, Зеленая Роща, а также части Железнодорожного и Свердловского районов. К аварийно-восстановительным работам привлечено 60 человек и 26 единиц спецтехники.

«Часть нарушений в работе оборудования устранена, по оставшимся проводятся работы, направленные на восстановление энергоснабжения. По прогнозу синоптиков порывы западного ветра 15-20 м/с, местами до 25 м/с ожидаются сегодня по центральным и южным районам Красноярского края, а также в Эвенкийском и Туруханском районах. Для оказания помощи населению в случае ухудшения погодных условий в готовность приведена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Красноярскому краю», – сообщил официальный представитель ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Красноярск, Иван Гридин

Красноярск. Другие новости 03.11.17

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