В Пермском крае пожар унес жизни двоих взрослых и двух детей

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по факту гибели при пожаре в частном доме в Пермском крае двоих детей и двоих взрослых, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Следственными органами Следственного комитета РФ по Пермскому краю по факту обнаружения в ходе тушения пожара тел мужчины, женщины и двух детей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»», – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в ночь на 4 ноября произошло возгорание в одноэтажном жилом доме в поселке Юго-Камский. После тушения пожара в сгоревшем доме пожарные обнаружили тела 41-летнего мужчины, его 39-летней сожительницы, а также их 11-летнего сына и 8-летней дочери.

Для выяснения обстоятельств произошедшего назначены судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы, установлены и допрошены очевидцы происшедшего.

Пермь, Иван Гридин

Пермь. Другие новости 04.11.17

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