Под Казанью разбился вертолет Bell-407, пилот погиб

В Верхнеуслонском районе Татарстана сегодня утром потерпел крушение вертолет Bell-407, сообщает республиканское управление МЧС России. Пилот воздушной машины погиб. Данных о других пострадавших не поступало.

Сообщение о падении вертолета в поле рядом с садовым товариществом «Красный пахарь», неподалеку от Иннополиса, поступило спасателям в 08:09. По факту авиакатастрофы Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ проводит доследственную проверку. По информации ведомства, вертолет летел из Казани на курорт «Свияжские холмы», где он должен быть забрать отдыхающих, передает ТАСС.

По данным Центрального регионального центра МЧС РФ, разбившийся вертолет принадлежал авиакомпании «Ак Барс Аэро».

Казань, служба информации РИА «Новый День»

Казань. Другие новости 06.11.17

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