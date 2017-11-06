Полиция ищет «Диму Билана», обворовавшего кондуктора в автобусе

Пермская полиция ищет мужчину, похожего на певца Диму Билана, подозреваемого в краже вещей из автобуса. Преступление запечатлела камера наблюдения, установленная в салоне машины, передает «Рен ТВ».

На видео зафиксировано, как двойник Димы Билана в куртке, спортивных штанах и черной шапке, оглядываясь, ворует вещи у кондуктора, пока та отправилась продавать пассажирам билеты.

После этого воришка спокойно продолжает ехать в автобусе и даже общается с потерпевшей.

Пермь, служба информации РИА «Новый День»

Пермь. Другие новости 06.11.17

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