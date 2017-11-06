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Понедельник, 6 ноября 2017, 16:56 мск

российское информационное агентство 18+

Скандалы и происшествия

Полиция ищет «Диму Билана», обворовавшего кондуктора в автобусе

Полиция ищет «Диму Билана», обворовавшего кондуктора в автобусе
Скриншот сайта ren.tv

Пермская полиция ищет мужчину, похожего на певца Диму Билана, подозреваемого в краже вещей из автобуса. Преступление запечатлела камера наблюдения, установленная в салоне машины, передает «Рен ТВ».

На видео зафиксировано, как двойник Димы Билана в куртке, спортивных штанах и черной шапке, оглядываясь, ворует вещи у кондуктора, пока та отправилась продавать пассажирам билеты.

После этого воришка спокойно продолжает ехать в автобусе и даже общается с потерпевшей.

Пермь, служба информации РИА «Новый День»

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