Под Красноярском автобус вылетел с трассы и перевернулся: ранены 10 человек

Рейсовый автобус слетел с трассы и перевернулся в Красноярском крае. По последним данным, в результате аварии пострадали 10 человек.

Согласно сообщению регионального управления МЧС, ДТП случилось в 10:19 по местному времени в районе города Бородино в Рыбинском районе, на 988 километре трассы Р-255 «Сибирь». Автобус с 34 пассажирами направлялся из поселка Нижняя Пойма в Красноярск.

По данным полицейского главка, водитель автобуса не справился с управлением и съехал в кювет, после чего транспортное средство опрокинулось. Первоначально сообщалось о 4 пострадавших. Отмечалось, что все они были доставлены в больницу. Позднее в региональном управлении МВД уточнили, что медицинская помощь оказана 10 пассажирам. По предварительным данным, раненые получили травмы средней тяжести.

В настоящее время на месте аварии работают полицейские. Обстоятельства ДТП уточняются.

Красноярск, служба информации РИА «Новый День»

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