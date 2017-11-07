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Вторник, 7 ноября 2017, 14:18 мск

российское информационное агентство 18+

Скандалы и происшествия

Под Саратовом девятимесячный малыш задохнулся в биотуалете

Под Саратовом девятимесячный малыш задохнулся в биотуалете

В Саратовской области маленький мальчик погиб, попав в биотуалет. СКР проводит проверку.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье в одном из населенных пунктов Марксовского района. Мать оставила 9-месячного ребенка без присмотра, по ее словам, буквально на пару минут. Когда она вернулась, то обнаружила, что малыш упал головой в биотуалет.

Первая помощь результатов не принесла, прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть мальчика.

Областное управление СКР инциировало проведение доследственной проверки, назначено судебно-медицинское исследование. Тщательным образом следователи изучают условия жизни и воспитания ребенка.

Саратов, Зоя Осколкова

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