В Нальчике мать продала новорожденного ребенка

Жительница Нальчика продала своего новорожденного сына за 100 тысяч рублей. В отношении женщины возбудили уголовное дело. Следователи ищут посредника и покупателя.

По данным следствия, 27-летняя жительница Нальчика родила малыша 25 октября. Пробыв в роддоме неделю, она отправилась домой, в это время в полицию поступила информации о том, что женщина собирается продать новорожденного, сообщает пресс-служба СКР по Кабардино-Балкарской Республике.

Прибывшие на место правоохранители установили, что мать продала своего ребенка за 100 тысяч рублей. Следователям и полицейским удалось установить, где находится младенец, его передали в органы опеки.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по п.п. «б», «з» ч.2 ст.127.1 УК РФ «Торговля людьми, совершенная в отношении несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии». В настоящее время следователи принимают меры по задержанию посредника и покупателя.

Кроме того, управление СКР инициировало лишение подозреваемой родительских прав, в том числе и в отношении старшего ребенка, которого также передали органам опеки.

Нальчик, Зоя Осколкова

Нальчик. Другие новости 07.11.17

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