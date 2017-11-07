Террористы «заминировали» 17 торговых центров и рынков в Омске

По Омску прокатилась волна лжеминирования. Первые звонки о якобы заложенных бомбах стали поступать сегодня, 7 ноября, в четвертом часу вечера. Как передает портал Om1.ru, всего на текущий момент поступило 17 звонков о минировании в крупных торговых центрах Омска. Кроме того, по некоторым данным, звонки поступали непосредствено в объекты, а не в полицию.

Среди объектов, где прошла эвакуация, значатся торговые центры «Континент», «Герцен Плаза», «Европа», «Каскад», Маяк-молл», «Фестиваль», «Триумф», «Флагман», «Маяк», а также Первомайский и Казачий рынки и другие объекты. По предварительным данным, ни в одном из обследованных объектов взрывчатка обнаружена не была. На все вызовы выезжали сотрудники экстренных служб.

Напомним, предыдущая волна эвакуации прокатилась по Омску 10-11 сентября. Тогда были эвакуированы порядка ста объектов.

Омск, Иван Гридин

Омск. Другие новости 07.11.17

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