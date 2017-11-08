В Нижнем Новгород отец учинил жестокую расправу над четырехлетним сыном

В Нижнем Новгороде задержан 34-летний мужчина по подозрению убийстве своего четырехлетнего сына. Подозреваемому предъявлено обвинение, он арестован, сообщает региональное управление Следственного комитета России.

По информации ведомства, 5 ноября мать ребенка подала заявление в полиции о пропаже малолетнего сына. Следователи возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). По «горячим следам» сыщикам удалось установить и задержать подозреваемого. Им оказался 34-летний мужчина – отец ребенка. В тот же день в одном из гаражей гаражного кооператива в Нижнем Новгороде было обнаружено тело мальчика с признаками насильственной смерти. По версии следствия, днем 3 ноября подозреваемый забрал 4-летнего сына из детского сада, но домой к матери малыша он не привел.

Причина смерти мальчика устанавливаются. Расследование уголовного дела продолжается.

Нижний Новгород, служба информации РИА «Новый День»

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