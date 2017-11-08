В нижегородской больнице медсестра сожгла ягодицы новорожденной девочки

В одном из медучреждений Нижнего Новгорода во время процедуры двухнедельный ребенок получил ожоги третьей степени. Медсестра утверждает, что лишь хотела согреть грудничка, которому теперь требуется пересадка кожи.

Инцидент произошел 1 ноября. О нанесенных ребенку травмах родителям сообщили только на следующий день, сообщает местное издание ProGorodNN. По словам родственников, девочку должны были выписать 2 ноября, однако родителям сказали, что произошел несчастный случай.

Медсестра заявила, что ребенок принимал воздушные ванны. Женщина решила, что малышке холодно и положила на младенца грелку. В результате девочка получила ожоги третьей степени на ягодицах.

В настоящее время мать с пострадавшим грудничком находятся в больнице. По предварительной оценке, ребенку требуется пересадка кожи, но дата операция не назначена, так как двухнедельная девочка очень слаба для такого серьезного вмешательства.

Родственники не верят в историю с грелкой и считают, что ожоги девочка могла получить по другой причине. Родители ребенка обратились в медучреждение с просьбой о проведении расследования.

Нижний Новгород, Зоя Осколкова

Нижний Новгород. Другие новости 08.11.17

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