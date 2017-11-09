В Коми пропал совершавший аварийную посадку вертолет

В республике Коми спасатели отправились на поиски вертолета Ми-8, связь с которым оборвалась в тот момент, когда транспорт должен был совершить аварийную посадку.

Экипаж вертолета Ми-8 сообщил об отказе двигателя. Пилот принял решение посадить машину в 70 км от Ухты рядом с населенным пунктом Кедва, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Внезапно связь с аварийным вертолетом пропала. На борту винтокрылой машины находились 10 человек, уточнил собеседник агентства. К предполагаемому месту посадки направились спасатели.

Тем временем, источник в экстренных службах региона рассказал РИА «Новости», что вертолет сел в 10 км от Кедвы. Пилоту после приземления удалось связаться со спасателями.

По некоторым данным, вертолет принадлежит авиакомпании «СКОЛ» – это один из крупнейших операторов вертолетных перевозок.

Сыктывкар, Зоя Осколкова

Сыктывкар. Другие новости 09.11.17

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