Почти четверть жителей Улан-Удэ осталась без воды

Около 100 тысяч жителей Улан-Удэ остались без водоснабжения и частично без отопления из-за крупной коммунальной аварии. На данный момент, как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, ремонтные работы выполнены на две трети от общего объёма.

Ранее местные власти сообщили, что авария произошла в четверг около 17:00 по местному времени. В результате ЧП без воды остались 475 многоквартирных домов, 810 неблагоустроенных и 45 объектов социальной сферы, из них 14 – детские сады. Предполагалось, что на ее ликвидацию потребуется 10-12 часов, но авария оказалась сложной. По оценкам специалистов, это первая авария такого масштаба в истории города. Коммунальщики работают в круглосуточном режиме. Глава Бурятии Алексей Цыденов держит ситуацию на контроле.

«Для устранения аварии принято решение по прокладке обводного трубопровода диаметром 900 миллиметров протяженностью 66 метров, с устройством трех дополнительных промежуточных камер… По состоянию на 13:00, земляные работы по устройству котлована выполнены на две трети от потребности протяженностью 40 метров, проложены коллектор протяженностью 10 метров, а также начаты работы по устройству промежуточных камер», – сообщили в правительстве.

В ликвидации аварии задействованы 12 единиц техники МУП «Водоканал», а также 40 человек, из которых 30 человек из ремонтных бригад МУП «Водоканал» и 10 человек из подрядных организаций. Утвержден график подвоза воды для населения и объектов социально-бюджетной сферы. Информация размещена в СМИ и на сайте мэрии.

По оценкам администрации Улан-Удэ, аварию на коллекторе, ориентировочно, устранят до полуночи 10 ноября. Всего в улан-Удэ проживает около 430 тысяч человек.

Улан-Удэ, Иван Гридин

Улан-Удэ. Другие новости 10.11.17

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