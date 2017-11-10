Получи перцовый газ в лицо: СКР занялся «новыми методами» работы «Почты России» с клиентами

Следственный комитет проводит проверку информации о распылении сотрудницей почты в Нижнем Новгороде перцового газа в лицо пожилой клиентке. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Нижегородской области.

Ранее местные СМИ сообщили, что сотрудница отделения «Почты России», расположенного на улице Невзоровых, не желая обслуживать 81-летнюю пенсионерку, распылила ей в лицо перцовый баллончик. Злоумышленница сослалась на окончание рабочего дня, сообщал портал Progorod со ссылкой на свидетельницу произошедшего.

Инцидент произошел 8 ноября. За 15 минут до конца рабочего дня к окошку приема коммунальных платежей собралась очередь из пяти человек. По словам собеседницы издания, сотрудница «Почты России» отказалась обслуживать граждан, заявив, что ее рабочее время скоро закончится. Выражаясь матом и называя посетителей «набежавшими тараканами», женщина с криком начала выгонять клиентов из помещения.

Возмущенная поведением работницы 81-летняя посетительница сделала работнице замечание. В ответ сотрудница почты достала из кармана перцовый баллончик и прыснула им в лицо женщины. По словам очевидца, посетители не сразу поняли, что случилось. Когда газ распространился по помещению, людям стало трудно дышать. «В очереди началась паника: люди кинулись открывать все окна и двери, дышать было невозможно. У всех защипало в носу, глазах, начало першить и отекать горло. Бабушке стало плохо, так как она приняла ударную дозу», – рассказала свидетельница. Сама сотрудница скрылась в другой комнате, продолжая сыпать ругательства в адрес присутствующих.

Пострадавшие клиенты вызвали полицию, но, по их словам, стражи правопорядка не приехали. По данным издания NN.RU, несколько человек уже написали заявление в полицию. Они настаивают на увольнении агрессивной работницы с последующим привлечением к уголовной ответственности. Ведомство уже проводит проверку. «Почта России» также начала служебную проверку в отношении сотрудницы, от работы ее временно отстранили. По результатам проверки, к ней могут быть применены жесткие меры дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения.

Проверку по факту инцидента организовал и Следственный комитет. «В настоящее время следователи опрашивают очевидцев происшествия, а также женщину, которая совершила противоправное деяние. В ходе проверки следователи дадут ее действиям юридическую оценку», – говорится в сообщении. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, отметили в ведомстве.

Нижний Новгород, служба информации РИА «Новый День»

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