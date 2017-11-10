В Прикамье учительница побила школьника учебником по основам нравственности

Министерство образования и науки Пермского края и прокуратура проведут проверку информации об избиении учителем пятиклассника.

Инцидент произошел в октябре этого года в одной из школ Суксунского района Пермского края. Родственник пострадавшего ребенка обратился с жалобой к Уполномоченному по правам человека в регионе Павлу Микову на то, что педагог ударила мальчика по голове учебником «Основы духовно-нравственных культур». «Ребенку стало очень обидно за причиненное унижение перед всем классом», – говорится в сообщении на сайте омбудсмена.

«В какой отрезок времени нравственность и культура разошлись с преподавателем теперь будет выяснять Министерство образования и науки Пермского края и Суксунская районная прокуратура», – отмечается в сообщении. Именно эти ведомства проведут проверку данного факта по ходатайству регионального уполномоченного по правам человека.

Пермь, служба информации РИА «Новый День»

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