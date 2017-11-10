Мать увезла ребенка после тяжелой операции в тундру, где он скончался

Жительница Эвенкии, несмотря на предупреждения врачей, отказалась от медицинской помощи и увезла в далекий поселок 4-летнего сына, который перенес операцию на сердце. Без надлежащего ухода малыш умер, сообщает краевое управление СКР.

Мальчика прооперировали в Красноярске. Ребенок с матерью находился в поселке Тура, где было необходимое оборудование и специалисты, чтобы следить за реабилитацией малыша. Маленькому пациенту требовалось регулярно вводить препарат для разжижения крови, а также контролировать и корректировать показатели каждые 3-4 дня.

Не дождавшись окончания лечения, 24-летняя мать решила увезти сына домой, она обратилась к педиатру и написала отказ от медицинской помощи, а затем улетела с ребенком в поселок Эконда, где малыш спустя четыре дня скончался от внутреннего кровотечения.

В настоящее время в отношении матери погибшего ребенка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Красноярск, Зоя Осколкова

Красноярск. Другие новости 10.11.17

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