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Понедельник, 13 ноября 2017, 09:42 мск

Скандалы и происшествия

  1. Скандалы и происшествия
  2. 13 Ноябрь 2017

Двое детей и их отец сгорели в частном доме под Ростовом

Двое детей и их отец сгорели в частном доме под Ростовом

Двое малолетних детей и их отец погибли в результате пожара в частном доме в Целинском районе Ростовской области. По информации регионального управления МЧС, трагедия произошла на хуторе Северном в ночь на понедельник, 13 ноября.

Пожар вспыхнул в 03:48. Спустя 20 минут прибывшие пожарные ликвидировали горение.

В сгоревшем доме были обнаружены тела трех человек – двух девочек в возрасте семи и десяти лет, а также 30-летнего мужчины.

Причины пожара устанавливаются. В МЧС рассматривают все версии возгорания – от неосторожного обращения с огнем до замыкания проводки и поджога.

Ростов-на-Дону, служба информации РИА «Новый День»

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