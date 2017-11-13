В Саранске рухнула строящаяся многоэтажка: есть жертвы

В Саранске произошло частичное обрушение строящегося десятиэтажного жилого дома. В результате инцидента, по предварительной информации, есть погибший и пострадавшие.

По данным местных СМИ, которые ссылаются на МЧС Мордовии, происшествие случилось в понедельник днем на строительном объекте по адресу улица Фурманова, 16а. В новостройке рухнули лестничные пролеты между первым и шестыми этажами в первом подъезде строящегося дома, передает издание stolica-s.su. В результате инцидента, по предварительным данным, погиб строитель. Еще один рабочий в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Еще несколько человек находятся под завалами. Их судьба пока неизвестна.

В то же время «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление МЧС сообщает о 5 пострадавших. По его данным, двоих уже вытащили из-под завалов. Их состояние не уточняется.

Отмечается, что многоэтажку строила компания «СМУ-1».

В настоящее время на месте ЧП работают экстренные службы. Подробности выясняются.

Саранск, служба информации РИА «Новый День»

Саранск. Другие новости 13.11.17

Грановский и Минприроды ответили на претензии работников Висимского заповедника. / Летевший из Грозного «Боинг-737» чуть не потерпел аварию при посадке во Внуково. / Прокуратура завершила проверку массовой гибели нерпы на Байкале. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»