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Скандалы и происшествия

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  2. 13 Ноябрь 2017

Пьяный судья устроил ДТП под Ростовом, сменил госномера и объявил себя пассажиром

Пьяный судья устроил ДТП под Ростовом, сменил госномера и объявил себя пассажиром
Скриншот видео на YouTube

В Ростовской области судья стал участником автоаварии, в которой пострадали женщина и ребенок. По словам очевидцев, мужчина в момент ДТП был пьян, а чтобы избежать ответственности сменил госномера на своей машине и заявил, что за рулем был не он.

Авария произошла утром в воскресенье в городе Азов. По данным ГИБДД, водитель BMW X3 не справился с управлением, вылетел на встречку и врезался в KIA, в котором были женщина и ребенок. В результате столкновения несовершеннолетнему пассажиру причинен легкий вред здоровью, сообщает пресс-служба ГУ СКР по Ростовской области. В настоящее время следователи проводят проверку по факту аварии.

Тем временем, в сети появилось видео, снятое очевидцами на месте происшествия. В ролике мужчина меняет номера на разбитом BMW. Авторы видеозаписи говорят, что видели в багажнике пять различных номерных знаков, пишет «Блокнот».

Кроме того, в отделении полиции виновный в ДТП водитель, предоставивший удостоверение судьи городского суда Азова, отказался от медосвидетельствования и заявил, что вовсе был пассажиром попавшей в аварию машины.

По данным «Газеты.ru», судья защищен иммунитетом от любого преследования, потому возбудить уголовное дело в отношении виновника ДТП может только Генпрокурор РФ и только на основании решения коллегии из трех судей Ростовского областного суда при обязательном согласии квалификационной коллегии судей области.

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

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