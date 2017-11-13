В Краснодаре по вине водителя внедорожника погибли два человека

Сотрудники следственного управления УМВД России по Краснодара возбудили уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» (ч.6 ст.264 УК РФ).

ДТП случилось около 4:00 13 ноября на перекрестке улиц Тургенева и Гагарина. По предварительным данным, водитель внедорожника на высокой скорости выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с ВАЗ-2114. В результате аварии двое пассажиров отечественного автомобиля погибли на месте, водитель в тяжелом состоянии был госпитализирован.

Предполагаемый виновник аварии с места происшествия скрылся, однако вскоре был доставлен в отдел полиции. Установлено, что доставленный 27-летний краснодарец не является владельцем внедорожника. Медицинское освидетельствование показало, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время подозреваемый задержан, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств и причин ДТП.

Краснодар, Иван Гридин

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